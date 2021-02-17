السفارة الأمريكية: سنواصل دعم العملية التي تقودها ليبيا نحو الانتخابات واخراج المرتزقة

ليبيا – أكدت السفارة الأمريكية في بيان لها اليوم الأربعاء أنها ستواصل دعم العملية التي تقودها ليبيا نحو المصالحة والانتخابات في 24 ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

السفارة وفي بيان لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي أشادت بالتقدم السياسي الذي حدث تحت رعاية الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة، متطلعة إلى الفرصة المتجددة لبناء ليبيا ذات سيادة وموحدة وآمنة ومستقرة تكون مسؤولة أمام مواطنيها.

وقالت السفارة في ختام بيانها: “تحتفل السفارة الأمريكية في الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، ونحن ندرك وندعم حق الشعب الليبي في تقرير مستقبل بلده والمطالبة بالحكم الرشيد الشفاف واحترام حقوق الإنسان”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية