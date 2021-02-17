«مكافحة الأمراض»: 312 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 867 شخصا ووفاة 5 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (331).

واستلم المركز عدد (2075) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (570) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (755) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (208) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (38) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (129) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (118) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (30) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (135) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (40) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (41) عينة، مختبر فرعه المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (11) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (86) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (1763) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (312) عينة موجبة لفيروس كورونا (255 جديدة + 57 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 125 حالة جديدة

عدد 21 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 13 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 1 حالة جديدة

عدد 29 حالة مخالطة

4.الجميل

عدد 4 حالة جديدة

5.صبراته

عدد 1 حالة جديدة

6.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

7.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

8.زليتن

عدد 5 حالة جديدة

9.ظاهر الجبل

عدد 4 حالة جديدة

10.الخمس

عدد 4 حالة جديدة

11.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

12.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

13.باطن الجبل

عدد 3 حالة جديدة

14.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

15.الجفرة

عدد 2 حالة جديدة

16.الزاوية الغرب

عدد 11 حالة جديدة

17.بني وليد

عدد 6 حالة جديدة

18.سبها

عدد 20 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

19.الشاطئ

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

20.القطرون

عدد 4 حالة جديدة

21.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

22.سرت

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

23.طبرق

عدد 4 حالة جديدة

24.الماية

عدد 3 حالة جديدة

25.العجيلات

عدد 2 حالة جديدة

26.جنزور

عدد 5 حالة جديدة

27.السواني بن ادم

عدد 3 حالة جديدة

28.يفرن

عدد 6 حالة جديدة

29.اجدابيا

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

30.البريقة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

31.زواره

عدد 2 حالة جديدة

32.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

33.الرياينة

عدد 4 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 867 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 668 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في اجدابيا

3.عدد 3 حالات في البريقة

4.عدد 80 حالة في بني وليد

5.عدد 45 حالة في مصراته

6.عدد 21 حالة في سبها

7.عدد 25 حالة في نالوت

8.عدد 7 حالات في الزاوية الغرب

9.عدد 10 حالات في زواره

10.عدد 3 حالات في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 5 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في العجيلات

2.عدد 2 حالة في الزاوية الغرب

3.عدد 1 حالة في زواره

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 128348

2.الحالات النشطة : 13561

3.المتعافين : 112731

4.الوفيات : 2056