تقرير: استمرار تواجد الجنود الأتراك في ليبيا يهدد التقدمات السياسية

كشف تقرير صحفي نشرته صحيفة “عرب نيوز” السعودية، اليوم الأربعاء، أن استمرار تواجد آلاف الجنود الأتراك في ليبيا قد يعيق تحقيق التقدمات السياسية و يثير الجدل بشأن نجاح السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في إنهاء المرحلة الانتقالية برعاية ومراقبة من قبل الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن عدد من الخبراء حذروا من محاولة تقويض جهود البعثة الأممية لإنهاء الأزمة في ليبيا بسبب هذا التدخل الأجنبي، موضحا أن دور تركيا في ليبيا واستمرار حظر توريد الأسلحة إليها منحها نفوذًا على نتيجة الصراع والتسوية السياسية المحتملة.

ولفت التقرير إلى أن هدف أنقرة العام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو تقسيم الدول إلى مناطق نفوذ، ثم تصدير الأسلحة والمرتزقة مع تقسيم الغنائم وتجاهل السكان المحليين إلى حد كبير، مؤكدا أن ليبيا على أعتاب مزيد من السلام، مشيرا إلى أنه حتى تلعب تركيا دورًا إيجابيًا في الاستقرار عليها أن تعمل مع مصر ودول أخرى وتهميش الميليشيات المسلحة والمتطرفين، بدلًا من الظهور على خلاف مع معظم دول المنطقة.

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