أبو الغيط يؤكد لـ«المنفي ودبيبة» تأييد الجامعة العربية للسلطة الجديدة في ليبيا

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن الجامعة العربية، تدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وأوضحت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية، نقلا عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط أجرى اتصالا هاتفيا مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس الحكومة الليبية الموحدة عبدالحميد دبيبة، عبر خلاله عن تأييد الجامعة للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ودعمها لكافة الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد بمساراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وقال المصدر: “أبو الغيط جدد تهنئته للمنفي على اختياره رئيساً للمجلس الرئاسي ولدبيبة على اختياره رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وعبر لهما عن تطلعه لسرعة تنصيب المجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة الجديدة وتوليهما مهام عملهما وفق ما أفضى إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي من نتائج”.

وأضاف “أكد أبو الغيط التزام الجامعة الكامل بمواصلة جهودها لمرافقة الأشقاء في ليبيا في كل ما يقومون به في سبيل استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية العام الجاري”.

وتابع المصدر “المنفي ودبيبة عبرا من جانبهما عن تقديرهما للدور الذي تقوم به الجامعة العربية دعماً لليبيا، وتطلعا للعمل مع أبو الغيط لتعزيز علاقات التعاون بين الجامعة والدولة الليبية في المرحلة المقبلة مساندةً للسلطة التنفيذية الجديدة ولكل ما يدعم من أمن واستقرار لليبيا ووحدتها الوطنية ويصب في تحقيق أهداف الجامعة والعمل العربي المشترك”.