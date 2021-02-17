فرج زيدان: لابد قبل الذهاب باتجاه الانتخابات توفير الأجواء المناسبة لإجرائها

حدد المحلل السياسي، فرج زيدان، عدة خطوات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عبر توفير الأجواء المناسبة.

وقال «زيدان» في مداخلة تلفزيونية على قناة العربية “الحدث”، إن ” بين الضمانة الكبيرة التي توصلنا للانتخابات عنوانين مهمين، العنوان الأول هو حسن النية، وأعتقد أن هذا الأمر غير موجود لدى الجميع خاصة من بعض تيارات الإسلام السياسي وقادة المليشيات المسلحة ومن خلفهم الأتراك تحديدًا أو النظام التركي”.

وأضاف؛ «زيدان» أن “النقطة الثانية وهي ضمان تنفيذ كل الخطوات التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من ضرورة رحيل كل المرتزقة الأجانب عن الأراضي الليبية وخروج القوات الأجنبية وتنفيذ الترتيبات الأمنية المتمثلة في مسألة جمع السلاح وتفكيك المليشيات”.

وأردف؛ “لأنك قبل أن تذهب باتجاه الإنتخابات لابد أن توفر الأجواء المناسبة لإجرائها”، مشيرًا إلى أن ” التحديات الأخرى وبعضها تحديات دستورية وقانونية، لأنه قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية لابد أن يتم الاتفاق على قاعدة دستورية تحدد اختصاصات الرئيس القادم والبرلمان القادم، كي تضمن الفصل بين السلطات والتعاون في ذات الوقت بين هذه السلطات”.

وأكد «زيدان» أن ” المسألة الأخرى؛ التحديات التشريعية المتمثلة في قانون الانتخابات سواء الرئاسة أو البرلمانية”، مواصلًا: ” وأعتقد أن هذا تحدي كبير فهذه القوى التي تحاول عرقلة الانتخابات لا تستطيع أن تواجه المجتمع الدولي”.