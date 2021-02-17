«السفارة الأمريكية»: سنواصل دعم العملية السياسية في ليبيا حتى انتخابات ديسمبر

قالت السفارة الأمريكية في طرابلس، إنها داعمة لحق الشعب الليبي في تقرير مستقبل بلده والمطالبة بالحكم الرشيد والشفاف واحترام حقوق الإنسان، وذلك في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.

أضافت “السفارة”: “ندرك وندعم حق الشعب الليبي. وفي هذا الصدد، نشيد بالتقدم السياسي الذي حدث تحت رعاية الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة، ونتطلع إلى الفرصة المتجددة لبناء ليبيا ذات سيادة وموحدة وآمنة ومستقرة تكون مسؤولة أمام مواطنيها”.

وواصلت “السفارة”: “ستواصل الولايات المتحدة دعم العملية التي تقودها ليبيا نحو المصالحة والانتخابات في 24 ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة” وفق قولها.