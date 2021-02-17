مكافحة الأمراض: 5 حالات وفاة و 312 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 حالات وفاة و 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، أمس الثلاثاء.

وأفاد المركز في نشرته اليومية عن الوباء، بأن إجمالي حالات الوفاة في ليبيا منذ بدء الجائحة بلغ 2056، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 128348 حالة.

وأشار المركز إلى أن الحالات توزعت على طرابلس 146 حالة وجاءت مصراتة ثانيا بـ 30 حالة، ثم سبها بـ 21 حالة، و13 حالة في بنغازي، و11 حالة في الزاوية الغرب، و7 حالات في سرت، و6 حالات في كل من يفرن وبني وليد، و5 حالات في كل من جنزور وزليتن، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

واكتشفت 4 حالات في كل من الرياينة وأجدابيا والرياينة وطبرق والشاطئ والقطرون وظاهر الجبل والخمس والجميل، و3 حالات في كل من سواني بن آدم والماية وباطن الجبل والمنشية الجميل والقره بوللي، وحالتان في كل من زوارة والبريقة والعجيلات والزاوية الجنوب والجفرة، وحالة في كل من صبراتة والرحيبات والكفرة وتراغن وزلطن.

وتماثل للشفاء 867 مصابا، منهم 668 حالة في طرابلس، و5 حالات في أجدابيا، و3 حالات في كل من زليتن والبريقة، و80 حالة في بني وليد، و45 حالة في مصراتة، و21 حالة في سبها، و25 حالة في نالوت، و7 حالات في الزاوية الغرب، و10 حالات في زوارة.

في حين توفى 5 مصابين، بينهم حالتان في كل من العجيلات والزاوية الغرب، وحالة في زوارة.

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