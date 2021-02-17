الحكومة تهنئ الليبيين بالذكرى الـ10 لثورة الـ17 من فبراير 

تقدمت الحكومة الليبية بأحر التهاني للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة الـ17 من فبراير، مؤكدة أن أهداف الثورة ستتحقق بفضل أبناء ليبيا الشرفاء الذين لم ولن ينفكوا عن المناداة بتحقيق هذه الأهداف.

وجددت الحكومة الدعوة للسلام ونبذ الخلافات وبث خطاب الكراهية والتفرقة، داعية المسؤولين إلى المحافظة على الوطن وتماسك وحدته، وإيقاف الصراع لقطع الطريق على قوى أجنبية متكالبة للعبث بخيرات واستقرار البلاد.

وذكرت الحكومة بأن ليبيا بلد واحد موحد يجمع كافة أبناء الشعب بأقاليمه الثلاثة ومختلف تركيباته وشرائحه.

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