الحكومة تهنئ الليبيين بالذكرى الـ10 لثورة الـ17 من فبراير 

تقدمت الحكومة الليبية بأحر التهاني للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة الـ17 من فبراير، مؤكدة أن أهداف الثورة ستتحقق بفضل أبناء ليبيا الشرفاء الذين لم ولن ينفكوا عن المناداة بتحقيق هذه الأهداف.
وجددت الحكومة الدعوة للسلام ونبذ الخلافات وبث خطاب الكراهية والتفرقة، داعية المسؤولين إلى المحافظة على الوطن وتماسك وحدته، وإيقاف الصراع لقطع الطريق على قوى أجنبية متكالبة للعبث بخيرات واستقرار البلاد.
وذكرت الحكومة بأن ليبيا بلد واحد موحد يجمع كافة أبناء الشعب بأقاليمه الثلاثة ومختلف تركيباته وشرائحه.
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