كوبيش لـ السراج: ندعم عملية الانتقال السلس للسلطة في ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأممي الجديد، يان كوبيش، التقى رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، في طرابلس لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضافت البعثة أن كوبيش أكد خلال اللقاء دعمه الكامل لانتقال سلس للسلطة، مشيدًا بالتقدم المحرز حتى الآن في الحوار الثلاثي، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار والنتيجة الناجحة لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى الاتفاق الأخير بشأن الميزانية الموحدة، وكلاهما اتفقا على الحاجة إلى الامتثال الكامل لموعد الانتخابات المتفق عليه 24 ديسمبر 2021.

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