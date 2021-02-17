العشرات من مدينة بنغازي يحيون الذكرى العاشرة لـ 17 فبراير

خرج العشرات من سكان مدينة بنغازي يجوبون الشوارع احتفالا بالذكرى الـ10 لثورة الـ17 من فبراير.
كاميرا قناة ليبيا روحها الوطن تواجدت أمام محكمة شمال بنغازي وميدان الحرية لنقل الصورة والكلمة لعدد من أهالي المدينة.
خرج العشرات من سكان مدينة بنغازي يجوبون الشوارع احتفالا بالذكرى الـ10 لثورة الـ17 من فبراير.
كاميرا قناة ليبيا روحها الوطن تواجدت أمام محكمة شمال بنغازي وميدان الحرية لنقل الصورة والكلمة لعدد من أهالي المدينة.
مفروض ان يحتفلوا مثل الشيعة يوم عاشوراء…يضربون ويلطمون الصدور حتي تسيل الدماء…ثورة سودا نودا ..وعلي ماذا الاحتفال ياحسرة ياعرب بنغازي.؟..انقطاع الكهرباء والسيولة وقلة الدواء والتخلف والقتل…؟..اكيد من يحتفل هم من الاشاوس اللصوص الذبن نهبوا وسرقوا مقدرات الشعب…حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه الثورة السودا النودا…
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