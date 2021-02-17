العشرات من مدينة بنغازي يحيون الذكرى العاشرة لـ 17 فبراير

خرج العشرات من سكان مدينة بنغازي يجوبون الشوارع احتفالا بالذكرى الـ10 لثورة الـ17 من فبراير.

كاميرا قناة ليبيا روحها الوطن تواجدت أمام محكمة شمال بنغازي وميدان الحرية لنقل الصورة والكلمة لعدد من أهالي المدينة.

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