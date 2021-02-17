السفارة الأمريكية تهنئ الشعب الليبي بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير

هنأت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة الـ17 من فبراير، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

حيث أشادت السفارة بالتقدم السياسي الحاصل في البلاد، تحت رعاية الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة، مضيفة أنها تتطلع إلى الفرصة المتجددة لبناء ليبيا موحدة وذات سيادة وآمنة ومستقرة.

وأكدت السفارة تواصل الولايات المتحدة في دعم العملية التي تقودها ليبيا نحو المصالحة والانتخابات في ديسمبر القادم، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

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