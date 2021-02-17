البنداق: يجوز للبرلمان عقد جلساته خارج بنغازي بموافقة الأغلبية المطلقة

قال عضو مجلس النواب حمد البنداق في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن مقر المجلس هو مدينة بنغازي، ويجوز له عقد جلساته في أي مدينة أخرى بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه.

وأضاف البنداق أن انعقاد المجلس لا يصح إلا بحضور الأغلبية المطلقة لحظة بدء الجلسة، والمتمثلة بنصف عدد الأعضاء زائد واحد، وأن إصدار القرارات يتم بأغلبية الحاضرين، إلا في الحالات التي تشترط فيها أغلبية موصوفة، مشيرا إلى أنه في حال الرغبة بعقد جلسة في مكان آخر غير المكان الدستوري، يجري عقد جلسة بالأغلبية المطلقة ومن ثم اتخاذ قرار بالخصوص.

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