أبو الغيط: الجامعة العربية تدعم السلطة الجديدة في ليبيا للوصول إلى تسوية متكاملة

أعلن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أجرى اتصالا هاتفيا برئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي و رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة، موضحا أن ابو الغيط عبر عن تأييد الجامعة للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ودعمها للجهود المبذولة للوصول إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد بمساراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأكد المصدر في بيان للجامعة أن أبو الغيط شدد على مواصلة الجامعة لجهودها في مرافقة الأشقاء في ليبيا في كل ما يقومون به في سبيل استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وصولا إلى إجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية العام الجاري.

وأشار المصدر إلى أن المنفي ودبيبة عبرا عن تطلعهما للعمل مع أبو الغيط لتعزيز علاقات التعاون بين الجامعة والدولة الليبية في المرحلة المقبلة مساندة للسلطة التنفيذية الجديدة ولكل ما يدعم من أمن واستقرار لليبيا ووحدتها الوطنية ويصب في تحقيق أهداف الجامعة والعمل العربي المشترك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24