السايح يبحث مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة أوجه التعاون المشترك

ناقش رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، سبل التعاون بين مكتب تمكين ودعم المرأة بالمفوضية ومكتب المرأة بالأمم المتحدة، خلال لقائه ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بيغونيا لاساغباستر، بحضور عضو المجلس بالمفوضية رباب حلب، وذلك في مقر المفوضية بطرابلس.

وأبدت ممثلة الأمم المتحدة استعدادها لدعم برامج المرأة من تدريب وإقامة ورش عمل وتقديم كافة الاحتياجات الفنية الأخرى التي تسهم في النهوض بالمرأة، بهدف مساعدتها على أن تكون عنصرا فاعلا في محيطها الاجتماعي.

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