النجار يوجه بإحالة البيانات الوبائية الخاصة بجائحة كورونا بصورة منتظمة

طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، بإحالة البيانات الوبائية الخاصة بجائحة كورونا بصورة منتظمة عبر منظومة الإبلاغ الإلكترونية أو على البريد الإلكتروني أو على قرص مدمج على أن تكون مستوفاة للمعايير المطلوبة.

قرار النجار الذي تم تمديده حتى يوم الإثنين القادم يأتي بغية الحفاظ على سير العمل واستكمال البيانات الوبائية، وتم توجيهه إلى مديري الإدارات والمكاتب الصحية ورؤساء فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمدن والمناطق والبلديات.

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