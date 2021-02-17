تسليم بعض المعدات الطبية المتطورة للمعهد القومي للأورام بصبراتة

قدمت المؤسسة الوطنية للنفط، وشريكتها إيني الإيطالية، بعض المعدات الطبية المتطورة للمعهد القومي للأورام صبراتة، والتي من شأنها تخفيف التكاليف على المرضى، كما سيسهم بعضها في تحديد نوع الورم بدقة، ما يساعد في اختيار العلاج المناسب للمريض.

وفي ذات الإطار تم حفر 3 آبار لمشروع محطة التحلية بمستشفى صبراتة، كما أن العمل جار على بناء خزان للتجميع، ووضع أساسات محطة التحلية، إلى جانب تجديد المعدات وتوفير المضخات، بالإضافة الى توفير مختبر لتحليل المياه.

كما تم تسليم عدد من الاختبارات السريعة الخاصة بفيروس كورونا للقسم المختص في مستشفى صبراتة، لإجراء الاختبارات للمرضى بشكل عاجل.

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