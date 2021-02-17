شكري: مصر ستظل تتفاعل بإيجابية لإيصال ليبيا إلى بر الأمان

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن مصر ستظل منخرطة بقوة في الأزمة الليبية لأجل مصلحة الشعب الليبي.

وأوضح شكري في تصريحات صحفية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني أن مصر ليس لها أي مصالح في ليبيا وستظل تتفاعل بإيجابية لتصل ليبيا إلى بر الأمان.

وأشار شكري إلى أنه تم إرسال وفد مصري من أجهزة الدولة المختلفة كوزارة الخارجية والأجهزة الأمنية لاستكشاف مدى إمكانية استئناف التواجد المصري في العاصمة الليبية طرابلس، واسئناف التواجد القنصلي في بنغازي.

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