إعادة التيار الكهربائي إلى سرت بعد توقفه بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة التيار الكهربائي لمدينة سرت بالكامل، بجهود فرق صيانة الخطوط الهوائية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة، وذلك بعد تفاقم سوء الأحوال الجوية والرياح القوية التي تسببت في فصل دوائر نقل الطاقة وانقطاع التيار.

وفي السياق ذاته، دعت الشركة العامة للكهرباء الجهات المسؤولة إلى الإسراع بفتح الطريق الساحلي لإتمام أعمال الصيانة لباقي الدوائر، وتأمين التغذية الكهربائية لمدينة سرت وضواحيها من الجناح الغربي للشبكة الكهربائية.

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