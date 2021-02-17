عقيلة يؤكد لكوبيتش ضرورة التوزيع العادل للثروات

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال استقباله المبعوث الأممي الجديد يان كوبيتش، على تثبيت المبادئ الوطنية التي تضمنتها مبادرته والتوزيع العادل للثروات بالتساوي على الأقاليم الثلاثة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد صافي، في بيان، إن عقيلة صالح شدد على “العمل حثيثا” على التجهيز لانتخابات 24 ديسمبر 2021.

وفيما أكد كوبيتش على أهمية دور مجلس النواب والسلطة الجديدة في المرحلة القادمة على أن تنفذ الاستحقاقات الملقاة على عاتقها، قال عقيلة صالح إن دور البعثة مهم في قادم الأيام، ويجب التكاتف لإعطاء هذه الحكومة الفرصة للعمل وفق الثوابت التي تضمن حقوق الأقاليم بالتساوي.

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