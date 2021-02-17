زيدان يطالب بتوفير الأجواء المناسبة قبل إجراء الانتخابات

أكد المحلل السياسي، فرج زيدان، أنه قبل الذهاب باتجاه الانتخابات لابد أن توفر الأجواء المناسبة لإجرائها”، محددا عدة خطوات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عبر توفير الأجواء المناسبة.

وأفاد زيدان في تصريح إعلامي، بأن ” بين الضمانة الكبيرة التي توصلنا للانتخابات عنوانين مهمين، العنوان الأول هو حسن النية، الذي أعتبره غير موجود لدى الجميع خاصة من بعض تيارات الإسلام السياسي وقادة المليشيات المسلحة ومن خلفهم الأتراك تحديدًا ”، مشيرا إلى أن “النقطة الثانية هي ضمان تنفيذ كل الخطوات التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من ضرورة ترحيل كل المرتزقة الأجانب عن الأراضي الليبية وخروج القوات الأجنبية وتنفيذ الترتيبات الأمنية المتمثلة في مسألة جمع السلاح وتفكيك المليشيات”.

وأشار زيدان، إلى أن ” التحديات أمام إجراء الانتخابات بعضها تحديات دستورية وقانونية، لأنه قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لابد أن يتم الاتفاق على قاعدة دستورية تحدد اختصاصات الرئيس القادم والبرلمان القادم، كي تضمن الفصل بين السلطات والتعاون في ذات الوقت بين هذه السلطات”.

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