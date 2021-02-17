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النواب المجتمعون في صبراتة يصدرون بيانهم الختامي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر أعضاء مجلس النواب المجتمعون في صبراتة، بيانا ختاميا شمل عدة قرارات، توصلوا إليها خلال جلساتهم التشاورية على مدار يومين، كان في مقدمة هذه القرارات عقد جلسة قادمة لمجلس النواب في مدينة سرت.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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