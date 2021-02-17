من طرابلس.. المنفي يجدد التأكيد على توحيد المؤسسة العسكرية

جدد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، التأكيد على توحيد المؤسسة العسكرية عبر دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

من جهته أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة انفتاحه للعمل على المصالحة الوطنية الشاملة بما يحقق آمال وتطلعات الليبيين.

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