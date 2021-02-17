من طرابلس.. المنفي يجدد التأكيد على توحيد المؤسسة العسكرية

جدد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، التأكيد على توحيد المؤسسة العسكرية عبر دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
من جهته أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة انفتاحه للعمل على المصالحة الوطنية الشاملة بما يحقق آمال وتطلعات الليبيين.
جدد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، التأكيد على توحيد المؤسسة العسكرية عبر دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
من جهته أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة انفتاحه للعمل على المصالحة الوطنية الشاملة بما يحقق آمال وتطلعات الليبيين.
من هو العدو ..؟!!! لازم تفهموا الجتدي والضابط .. مش معششين فالمسلمين لما نموت من بيدفنك الا المسلم وبوك وامك مسلمين..!!!
لا خمسة خمسة لا طوبوا حديد على دماغك انت وياه
لازم تعرفوا أن ليبيا ليها أعداء وتجهزوا انفسكم لأي طاريء
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