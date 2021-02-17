“الرئاسي الجديد” يحث الدبيبة على تشكيل حكومته بالمدة المحددة

‏عقد المجلس الرئاسي الجديد، اجتماعه الأول اليوم الأربعاء بمقره المؤقت بمدينة طرابلس، بحضور رئيس المجلس محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، فيما حضر الاجتماع عضو المجلس موسى الكوني عبر الاتصال عن بُعد.

وقدّم رئيس وأعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، التهاني للشعب الليبي بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، التي تزامنت مع اتفاق الليبيين على إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات، والمُضي قُدمًا نحو الاستحقاق الانتخابي.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور استهلت بضرورة حث رئيس الحكومة على تشكيل حكومته في المدة المحددة، وفق ما جاء في مخرجات الحوار السياسي الليبي، كما ناقش المجلس أيضاً خلال الاجتماع آليات تنفيذ ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقرر تنظيمه بحلول 24 من ديسمبر القادم.

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس إلى أن “الرئاسي الجديد” سيدعو رئيس المفوضية العليا للانتخابات الأسبوع القادم، من أجل التشاور لضمان توفير أفضل الظروف للانتخابات القادمة حتى تقام في الوقت المحدد لها.

وتناول المجلس عددًا من الملفات المهمة ذات العلاقة بمهامها في هذه المرحلة، وأكد أنه سيتوصل الجميع، لتكون هذه المرحلة بوابة العبور الحقيقية نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين.

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