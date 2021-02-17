ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ القبة |

17 February, 2021

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة الأممية يان كوبيش ،اليوم الأربعاء ،برئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح في مدينة القبة.

وأثنى المبعوث الخاص على دور رئيس مجلس النواب الهام في استئناف العملية السياسية والاسهام في انجاح ملتقى الحوار السياسي.

وفي اللقاء، لمس المبعوث الخاص كوبيش الدعم الكامل من عقيلة صالح لعقد جلسة لمجلس النواب من أجل منح الثقة للحكومة الجديدة. وأكد كلاهما على أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.