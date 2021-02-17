كوبيش يؤكد على أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل

أكد المبعوث الأممي لدي ليبيا، يان كوبيش، الأربعاء، خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر 2021.

وقالت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن كوبيش وصالح أكدا على أهمية عقد جلسة لمجلس النواب من أجل منح الثقة للحكومة الجديدة.

‏وأضاف البيان أن كوبيش أثني على دور مجلس النواب في استئناف العملية السياسية والإسهام في إنجاح ملتقى الحوار السياسي.

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