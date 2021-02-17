«عماري»: اتفقت مع سفير «روما» على تدريس اللغة الإيطالية في «الثانوية»

التقى عضو المجلس الرئاسي “محمد عماري زايد” ، أمس الثلاثاء سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيني بتشينو”، لبحث مستجدات الوضع السياسي وسبل دعم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتنفيذ خارطة الطريق وصولاً إلى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم، بحسب بيان لـ”عماري”.

أضاف “البيان”: “تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استكمال تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تدريس اللغة الايطالية كمادة اختيارية بمرحلة التعليم الثانوي، ووضع برامج تنفيذية لتدريب المعلمين بالجامعات الايطالية المتخصصة”.

وواصل بيان “عماري”: “تم الاتفاق على أهمية التواصل بين الجانبين لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه في مجال التعليم واستمرار التنسيق المشترك فيما يتعلق بالتطورات السياسية الحالية” على حد قوله.