ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

17 February, 2021

عقد المجلس الرئاسي الليبي الجديد المنتخب، اليوم الأربعاء اجتماعه الأول Kبمقره المؤقت بمدينة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، وقد حضر الاجتماع موسى الكوني عضو المجلس عبر الاتصال عن بعد.

وقدم رئيس وأعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، أطيب التهاني لأبناء الشعب الليبي بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، التي تزامنت مع اتفاق الليبيين على إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات، والمضي قدمًا نحو الاستحقاق الانتخابي.

وقد تناول الاجتماع عددًا من المحاور استهلت بضرورة العمل على حث رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في المدة المحددة، وفق ما جاء في مخرجات الحوار السياسي الليبي، كما ناقش المجلس أيضا خلال الاجتماع آليات تنفيذ ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقرر تنظيمه بحلول‏ الرابع والعشرين من ديسمبر القادم وفي هذا الإطار سيقوم المجلس بدعوة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات الأسبوع القادم، وذلك من أجل التشاور، لضمان توفير أفضل الظروف للانتخابات القادمة حتى تقام في الوقت المحدد لها.

كما تناول المجلس عددًا من الملفات المهمة ذات العلاقة بمهامها في هذه المرحلة، وأكد أنه سيتوصل الجميع، لتكون هذه المرحلة بوابة العبور الحقيقية نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين.