روماتيه: إجراء الانتخابات يضمن الاستقرار السياسي في ليبيا

أعرب سفير فرنسا لدى القاهرة، ستيفان روماتيه، عن إشادته بالتنسيق الوثيق بين باريس والقاهرة بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع فى ليبيا.

وأكد روماتيه -في تصريحات للصحفيين على هامش حفل توزيع جوائز المسابقة المصرية الفرنسية للشركات الناشئة بمقر السفارة الفرنسية، على أهمية الانتقال الحقيقي في ليبيا وأن يسمح للفريق الانتقالى في ليبيا بالنجاح، مشددا على أهمية تشكيل حكومة شاملة تضم كافة مكونات الشعب الليبى قبل 26 فبراير الجارى وأن تحصل على الموافقة من مجلس النواب لكى تقوم هذه الحكومة بمهمة أساسية وهى تنظيم الانتخابات التي تضمن في النهاية الاستقرار السياسي في ليبيا، مبينا أنه أمرا تتوافق عليه فرنسا مع مصر.

وأوضح روماتيه أن القاهرة وباريس تؤكدان على ضرورة إعطاء الفرصة لهذه الحكومة ومساعدتها لإنجاح الانتقال من أجل ضمان التنظيم الجيد للانتخابات في ليبيا.

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