المستشار صالح وكوبيتش يشددان على ضرورة إنجاز انتخابات ديسمبر

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال استقباله المبعوث الأممي يان كوبيتش، ضرورة إنجاز انتخابات ديسمبر بموعدها، إلى جانب تثبيت المبادئ الوطنية التي تضمنتها مبادرته ،والتوزيع العادل للثروات على الأقاليم الثلاثة.

وحسب المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي، فقد أشاد المستشار صالح بدور البعثة، مشددا على ضرورة التكاتف لإعطاء الحكومة الجديدة فرصتها للعمل وفق الثوابت التي تضمن حقوق الأقاليم بالتساوي.

من جانبه أكد كوبيتش أهمية دور مجلس النواب والسلطة الجديدة في المرحلة القادمة، على أن تنفذ الاستحقاقات الملقاة علي عاتقهما، مثمنا دور المستشار صالح في هذه المرحلة، وخاصة فيما نتج عن مبادرته للسلام.

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