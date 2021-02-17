السفير الأمريكي يبحث ملف ذوي الاحتياجات الخاصة مع قادة حقوق الإنسان

التقى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، رفقة المدافعة الأمريكية عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المعروفة عالميا جويس بندر، بقادة منظمات المجتمع المدني ودعاة حقوق الإنسان من ليبيا

وذلك لمناقشة الأمور المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين هنأ السفير نورلاند المشاركين الليبيين على التقدم المحرز نحو تشكيل حكومة انتقالية موحدة وخطط تنظيم الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية ستكون فرصة للمرشحين لتحديد برامجهم، بما في ذلك القضايا ذات الأهمية لذوي الاحتياجات الخاصة.

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