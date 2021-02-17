غوتيريش: المجلس الرئاسي يسهم في توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات في موعدها

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دور رئيس المجلس الـرئاسي محمد المنفي في اتخاذ خطوات سريعة نحو توحيد مؤسسات الدولة ولم الشمل والمصالحة، والدفع نحو الاستقرار والسير باتجاه انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح المجلس في بيان له أن ذلك جاء في اتصال هاتفي دار بين المنفي والأمـين الـعام للأمم المتحدة.

وبدوره أكد المنفي على أهمية دور المـبعوث الأمـمي الجديـد يان كـوبيش، فـي الـتواصـل مـع الـدول الفاعلة فـي الملف الليبي، مـن أجل تأكيد دعمها للسلم والأمن فـي ليبيا وإنجاح الفترة الانتقالية، والعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.

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