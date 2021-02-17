“218” ترصد إزالة الألغام بالطريق الساحلي (صور)

واكبت كاميرا “218” على مدار أسبوع تقريباً، مجريات إزالة الألغام ومخلفات الحروب غرب سرت بالطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، حسب اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمدينة سرت.

بعض مفارز الهندسة العسكرية التابعة للقيادة العامة بالجيش الليبي التابعة للواء 51 مشاة بإمرة عميد بلقاسم الهمالي، ما تزال تواصل عمليات انتشال الألغام ومخلفات الحروب في المنطقة المذكورة، وتفجير كل ما يتم تجميعه من مخلفات حروب، ومازال العمل مستمراً حتى تمشيط كامل المنطقة المتفق عليها.

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