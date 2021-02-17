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«السعيطي»: أجدد دعمي في ذكرى «ثورة 17 فبراير» للمصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هنأ النائب فتح الله السعيطي، عضو مجلس النواب، الشعب الليبي بالذكرى العاشرة لـ”ثورة 17 فبراير”، وقال في بيان: “يطيب لي أن أتقدم بوافر التبريكات، وخالص التهاني إلى شعبنا الليبي بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة الليبية، والتي أظهر فيها الليبيون ملاحم بطولية من التضحيات الجسام، والمثابرة لأجل كرامتهم وحريتهم وعيشهم الكريم، فحُقّ لهذا الشعب أن يعيش رافعًا رأسه وهو يواجه كل هذه التحديات بمزيد من الجسارة والفداء”.

أضاف “السعيطي”: “كما لايفوتنا في هذه المناسبة أن نجدد دعمنا للمصالحة الوطنية راجين من الله عالى أن يعم السلام والآمان كافة ربوع وطننا الحبيب” على حد تعبيره.

واختتم عضو مجلس النواب قائلاً: “تأتي هذه المناسبة بعد أيام من انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد التي نؤكد ترحيبنا ودعمنا لها لتصل بالبلاد إلى الانتخابات وفق خارطة الطريق المتفق عليها ودعمنا الكامل للمخرجات الانتخابية التي ستصل بالبلاد إلى بر الأمان” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • علي الليبيين المثقفين مطالبة الأمم المتحده بجعل يوم 17 فبراير من كل عام يوم عالمي للغباء ومن يريد ان يعرف هل التظاهر في فبراير 2011 كان فكره غبيه او كانت فكره ذكيه تحريريه عليه ان ينظر الي النتائج علي الأرض بعد مرور 10 سنه وهل كان فبرايرهم الأسود جعل بلادهم تتفوق علي دبي ومنافس قوي لسنغافورا أو جعل بلادهم خلف الصومال وخلف تشاد

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