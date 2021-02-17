«مالية الموقتة»: تأجيل صرف الزيادة المقررة في المرتبات

أعلنت وزارة المالية بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، تأجيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الزيادة المقررة في مرتبات العاملين بالوحدات الإدارة العامة، إلى حين إقرار الميزانية العامة للعام 2021.

وقالت الوزارة في بيان، «المجلس الرئاسي يؤجل صرف الزيادة المقررة بموجب قرار رقم (15) لسنة 2020 بشأن زيادة نسبة 20% في مرتبات العاملين بالوحدات الادارية العامة، إلي حين إقرار الميزانية العامة للعام 2021».

وأوضحت أنه سيتم صرف الزيادة «فور الانتهاء من الترتيبات المالية للعام الحالي وذلك اعتبارًا من 2021/01/01».

– «مالية الموقتة»: صرف الزيادة المقررة في المرتبات مرتبط بإقرار الميزانية والقرار قيد التنفيذ

وسبق أن أعلنت وزارة المالية بالحكومة الموقتة، نهاية يناير، أن صرف الزيادة المقررة بنسبة 20% بالمرتبات «مرتبط باعتماد الميزانية للدولة للعام الحالي 2021»، منبهة إلى أن «القرار قيد التنفيذ».

وأقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 30 ديسمبر 2020 بموجب قراره رقم (15) زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20% من قيمة المرتب الإجمالي، اعتبارًا من الأول من يناير الجاري، وذلك في إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار.

لكن وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني نقلت عبر صفحتها على «فيسبوك» عن مصدر بوزارة المالية أن «مرتبات شهر يناير لن تتضمن زيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي»، و«أن مرتبات شهر يناير للعاملين في القطاعات الإدارية ستصرف دون متغيرات ولن تتضمن نسبة الزيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي بداية من يناير الجاري».

وأكد المصدر أن المرتبات «جهزت لشهر يناير وفقا لما صرف في شهر ديسمبر الماضي»، متوقعا «ألا ينفذ قرار الزيادة أيضا لمرتبات شهري فبراير ومارس»

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