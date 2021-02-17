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ارتفاع عدد ضحايا انفجار “سوق النملة” في سبها

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد الناطق باسم المجلس البلدي سبها أسامة الوافي، بأن انفجاراً بمنطقة “سوق النملة” بحي المنشية تسبب بمقتل طفل، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 20 تراوحت حالتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة.

وأشار الوافي، في تصريح لـ”218″، اليوم الأربعاء، إلى أن التحقيقات حول هذا الانفجار تقوم بها الجهات المعنية من مديرية الأمن والهندسة العسكرية، بحسب قوله.

وأضاف “الوافي” أن 3 حالات تم تحويلها إلى طرابلس لنقص العناصر الطبية المتخصصة، وتلقّى المصابون بجروح خفيفة الإسعافات والعلاج داخل أقسام العناية والجراحة العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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