العرفي: تركيا تزيد من مرتزقتها في ليبيا بعد تولي السلطة الجديدة

قال الناطق الرسمي باسم القبائل الليبية عبد الكريم العرفي، إن العلاقة بين النظام التركي والسلطة الجديدة في ليبيا يخيم عليها التوتر وهو ما يفسر استمرار نقل المرتزقة للبلاد.

وأوضح العرفي أن تغير المشهد السياسي الراهن داخليا وإقليميا، أثر على التحالف السياسي الذي كان يربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعناصر جماعة الإخوان في ليبيا، حيث بات غير فاعل ولم يعد أمامه إلا تهديد القيادة الليبية الجديدة التي تبدو المؤشرات أنها ستكون موحدة الموقف.

وأشار العرفي إلى أن تمسك أردوغان الأحادي بالاتفاقيات غير القانونية التي وقعها مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، ستعني أن تواجده في ليبيا هو بمثابة احتلال صريح وواضح لن تقبله السلطات الليبية ولا المجتمع الدولي.

وألمح العرفي إلى أن استغلال تركيا الخلاف الأوروبي، خصوصا بين فرنسا وإيطاليا، تجاه الأزمة الليبية، وكذا تمكن جماعة الإخوان الإرهابية من الهيمنة وشق الصف الوطني الليبي الموحد، ساعد أنقرة في إبرام اتفاقيات غير قانونية مع الحكومة الليبية السابقة وأتاح لها ضخ السلاح والمرتزقة دون رادع دولي لتلك السياسات.

ولفت العرفي إلى أن التدخل التركي في الشأن الليبي ساهم في تفاقم الأوضاع، بالتوازي مع غض الطرف من قبل الإدارة الأميركية السابقة عن تدخلات أردوغان المتعددة وخروقاته المستمرة في الكثير من المناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24