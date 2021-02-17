الفارسي: ليبيا مازالت تشهد صراعا وتدخلات خارجية منذ 2011

أكد أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، أن ليبيا مازالت تشهد صراعاً وتدخلات خارجية بين قوى متصارعة منذ 2011، مبينا أن ذلك أثر سلبا وأدى لانهيار الاقتصاد ودخول ليبيا في مزيد من الفوضى والسرقة والقتل.

وأضاف الفارسي في تصريحات صحفية، أن جماعات الإسلام السياسي تتحمل مسؤولية تشكيل مليشيات مؤدلجة للسيطرة على الحكم خلال المراحل الانتقالية منذ المجلس الانتقالي ثم المؤتمر الوطني العام مروراً بمجلس النواب الليبي وصولاً للحكومة الجديدة.

وأوضح الفارسي أن هناك بريق أمل يلوح في الأفق لطي الصفحة التي امتلأت بالعنف والقتل والتشريد بعد الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة واختيار رئيس وزراء للبلاد، مضيفا أن الشعب الليبي يترقب إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 بعد سنوات من الحروب والأزمات وانسداد الأفق.

وشدد الفارسي على أن ليبيا تشهد نزاعات عنيفة منذ التدخل العسكري الدولي تحت قياده حلف شمال الأطلسي في مارس 2011، مؤكدا أن ذلك أدى لتدمير البنية التحتية في بلد أصبحت تتحكم فيه المليشيات وتنتشر فيه المرتزقة ويسوده الفساد، موضحا أن ليبيا أصبحت دولة هشة منذ سنة 2011.

واتهم الفارسي حكومة الوفاق غير المعتمدة بإهدار الأموال وبالعمالة لدول أجنبية ودعمها لدول إقليمية منها تركيا بأموال الشعب الليبي التي حرم منها، مؤكداً أن السراج دعم الأتراك بالتوقيع على اتفاقية أمنية غير شرعية، مشددا على أنها غير معتمدة من مجلس النواب وغير مسجلة في المكتب القانوني لمنظومة الأمم المتحدة لقانون البحار والمحيطات.

وتابع الفارسي أن تركيا وظفت إمكانياتها العسكرية المتطورة لاستهداف الجيش بدعم من تيار الإسلام السياسي ومليشياته.

وأعرب الفارسي عن تفاؤله عقب الإعلان عن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا من أجل إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، مؤكدا على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على خروج المرتزقة الأتراك من ليبيا بالكامل لتسهيل مهمة الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وشدد الفارسي على ضرورة أن تشرف السلطة التنفيذية الجديدة على المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تقود إلى انتخابات ديمقراطية.

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