«باشاغا» لـ«قيادات داخلية الوفاق»: جئتكم مهنئاً بذكرى «فبراير»

زار وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” فتحي باشاغا، صباح اليوم الإربعاء، مقر مديرية أمن طرابلس للوقوف على الترتيبات الأمنية التي أعدتها مديرية الأمن واستعداداها الأمنية للإحتفال بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، بحسب بيانه.

وتخللت الزيارة إجتماعاً عقده “باشاغا” مع مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية “محمد المداغي” ومدير أمن طرابلس “محمود العابد” ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي “محمد فتح الله” ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية “فوزي غيث” وعدد من ضباط المديرية لإستعراض عدد من المواضيع والمسائل التي تتعلق بالمديرية والإستعدادات للإحتفال بذكري ثورة فبراير، وفقاً للبيان.

وطالب “باشاغا” رؤساء المراكز بضرورة إحترام القوانين واللوائح الأمنية المعمول بها داخل وزارة الداخلية، لإعادة الثقة بين المواطن ورجل الأمن خاصةً داخل مراكز الشرطة، وهنأ خلال كلمة ألقاها بالمناسبة رؤساء المراكز وكافة منتسبي وزارة الداخلية بالذكرى العاشرة لثورة فبراير، وفق قوله.