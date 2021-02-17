«المنفي» يهنيء المواطنين في طرابلس بذكرى «17 فبراير»

حضر رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد الدكتور محمد المنفي مساء اليوم الأربعاء الاحتفال الشعبي الكبير بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير والتي أقيمت في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان مكتبه الإعلامي، التحم “المنفي” بالآلاف من المحتفلين بالذكرى المجيدة وسط حضور كبير، وقدم لكافة أبناء الشعب الليبي أطيب التهاني بمناسبة هذه الذكرى التي تزامنت مع اتفاق الليبيين على إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات، والمضي قدمًا نحو الاستحقاق الانتخابي القادم والمقرر تنظيمه يوم الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وفقاً للبيان.