بعضوية ليبيا.. الإعلان عن تأسيس الاتحاد المغاربي للصحفيين

أخبار ليبيا 24

أعلن صحفيون وصحفيات بمختلف المؤسسات الإعلامية المكتوبة والالكترونية والمرئية والمسموعة بدول المغرب العربي عن إطلاق أول اتحاد مغاربي للصحفيين.

وأوضح الاتحاد في بيانه التأسيسي الصادر، اليوم الأربعاء، أن التأسيس جاء تجسيدا للتطلعات الكبرى التي يسعى لها الاتحاد المغاربي.

وأشار البيان إلى أن الإعلان جاء بالتزامن مع ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي الذي، مؤكدين أنه لا بديل عنه في تحقيق طموحات الشعب المغاربي.

وسيشكل الاتحاد وفق البيان إطارا مهنيا يعمل بالتشاور والحوار المفتوح والبناء على حصر انشغالات الصحفيين في المنطقة المغاربية والعمل على تحسين ظروف عمل الصحفيين والارتقاء بمهنة الصحافة، وجعلها أداة فاعلة في خدمة القضايا المصيرية المشتركة التي تتوق إليها شعوب المنطقة المغاربية، في جو من الحوار البناء والمثمر يكرس قيم الحرية والعدالة والديمقراطية.

ويسعى الاتحاد المغاربي للصحفيين إلى تحقيق تطلعات الصحفيين في دول المغرب العربي وتعزيز الصلات بينهم والمساهمة في تعزيز قدراتهم المهنية والتنظيمية.

واختار المجلس التأسيسي للاتحاد الذى يضم أكثر من مائة صحفية وصحفي المكتب التأسيسي برئاسة، محمد سالم ولد الداه، نقيب الصحفيين الموريتانيين، وبعضوية نصر فوزي المهدوي، الأمين العام لنقابة الصحفيين والإعلاميين الليبيين.

وعضوية، فوزية الغيلوفي، عضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وأنس مريد، الكاتب العام لنقابة الصحفيين المغاربة، ورياض بوخدشة، رئيس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين.

يذكر أن موريتانيا ستستضيف المؤتمر الأول للاتحاد المغاربي للصحفيين.