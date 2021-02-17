المجلس الرئاسي الجديد يعقد اجتماعه الأول في طرابلس

أخبار ليبيا 24

عقد المجلس الرئاسي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول بمقره المؤقت بمدينة طرابلس، بحضور رئيس المجلس محمد المنفي، وعضو المجلس، عبدالله اللافي، في حين حضر الاجتماع العضو، موسى الكوني، عبر الاتصال بتقنية الفيديو.

وبحسب مصادر صحفية، هنأ رئيس وأعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، الشعب الليبي بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، التي تزامنت مع اتفاق الليبيين على إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات، والمضي قدمًا نحو الاستحقاق الانتخابي.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور استهلت بضرورة العمل على حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل حكومته في المدة المحددة، وفق ما جاء في مخرجات الحوار السياسي الليبي.

وناقش المجلس أيضا خلال الاجتماع آليات تنفيذ ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقرر تنظيمه بحلول‏ الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وفي هذا الإطار، سيقوم المجلس بدعوة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبوع المقبل، وذلك من أجل التشاور، لضمان توفير أفضل الظروف للانتخابات القادمة حتى تقام في الوقت المحدد لها.

كما تناول المجلس عددًا من الملفات المهمة ذات العلاقة بمهامها في هذه المرحلة، وأكد أنه سيتواصل مع الجميع، لتكون هذه المرحلة بوابة العبور الحقيقية نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين.