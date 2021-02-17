«المبعوث الإيطالي»: «روما» ستقف دائماً بجانب الشعب الليبي

فى مقر وزارة الخارجية الايطالية بالعاصمة روما، عقد اجتماع جمع بين السفير عمر الترهوني و السفير فيرارا باسكوا المبعوث الايطالي الي ليبيا والمعين حديثاً من قبل وزير الخارجية الايطالية دي مايو،

بحسب بيان سفارة ليبيا في روما، تناول الاجتماع التعاون المشترك بين البلدين ومتابعة اعمال اللجنه الليبية الايطالية والتركيز بالخصوص علي مسودات مذكرات التفاهم والتي هي لازالت تحت الاجراء والتي تشمل اتفاقيات تبادل المحكومين والجمارك ومكافحة الهجره غير الشرعية بالاضافة إلى الإسراع في استكمال توقيع اتفاق تبادل رخص القيادة.

وأكد المبعوث الإيطالي الي ليبيا أن إيطاليا ستقف دائما بجانب الشعب الليبي وتدعم كل الحورات والتفاهمات بين أبناء الشعب الليبي وعن مخرجات الحوار الليبي الاخير بجنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.