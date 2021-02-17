مصادر: الدبيبة يتعرض لضغوط لإجهاض تشكيل الحكومة الجديدة

أفادت مصادر صحفية، بأن رئيس الحكومة الجديد، عبد الحميد الدبيبة، تعرض لضغوط كبيرة من مكونات في الأقاليم الثلاثة على التشكيلة الوزارية الجديدة التي من المزمع التقدم بها يوم 26 فبراير الجاري.

وأضافت المصادر نقلا عن مصدر مقرب من رئيس الحكومة الجديد، أن الدبيبة يحاول ترضية مجلس النواب والمكونات السياسية الأخرى بكافة المدن التي تريد ممثلين لها في الحكومة الجديدة، مبينة أن الدبيبة لدية حيرة كبيرة من أجل تقديم تشكيلة مقبولة لدى كل الأطراف.

وأوضحت المصادر أن هناك تحركات لإجهاض عملية تمرير التشكيلة الجديدة للحكومة، مؤكدة أن ذلك سيدخل ليبيا في مرحلة من الصراع بين جميع المكونات التي تريد المشاركة في التشكيلة الجديدة وتحقيق مكاسب كبيرة.

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