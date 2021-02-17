ليبيا: أي آمال بعد عقد من الزمان؟

بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي، مرت خلالها ليبيا بمطبات كثيرة وبحكومات عديدة وبمصاعب كبيرة وصولا إلى حد الاقتتال، ما هي السلبيات والإيجابيات؟ هل عامل الثقة سيعود تدريجيا بعد تعيين تركيبة جديدة وتحديد موعد للانتخابات في نهاية السنة؟ هل انتهت الخلافات بين الشرق والغرب؟ إلى أي حد ستتوقف التدخلات الخارجية ويكون الحل ليبيًا ليبيًا؟ النقاش مع: عبد الله ملكاوي، موفد فرانس24 إلى طرابلس وليلى بن خليفة، ناشطة حقوقية ومحمد الأسمر البوزيدي، مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية وفتحي المريمي، المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي.

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