هبوط اضطراري لطائرة تابعة للأجنحة الليبية في مطار امعيتيقة

هبطت اليوم الأربعاء، طائرة تابعة لشركة الأجنحة الليبية بعد نصف ساعة من اقلاعها من مطار مصراتة، بعد ما كانت متجهة إلى مطار قرطاج بتونس العاصمة.

وقالت مصادر من مطار مصراتة، إن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار امعيتيقة بسبب خلل في أنظمة الضغط الجوي بالطائرة، مما أدي إلى نزول كمامات الأكسجين تلقائيًا للركاب.

وأوضحت المصادر أن رحلة الطائرة رقم YL880 القاصدة تونس أقلعت عند 8:45 صباحا من مطار مصراتة، وهبطت في مطار امعيتيقة بعد نصف ساعة من إقلاعها، وتم إنزال الركاب وجميعهم بصحة جيدة وتأجيل الرحلة إلى الساعة الواحدة ظهرا .