أعلام الاستقلال تكسو احتفالات الليبيين بالذكرى العاشرة لثورة فبراير

احتفل الليبيون، اليوم الأربعاء، بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، حيث شهدت عديد المدن الليبية مسيرات وتجمعات شعبية رُفعت فيها أعلام الاستقلال، وارتفعت الهتافات والأهازيج المعبرة عن الابتهاج بهذه المناسبة.

ففي طرابلس، توافد الآلاف من أهالي العاصمة على ميدان «الشهداء» منذ الصباح، وسط انتشار أمني كثيف لتأمين الاحتفالات، فيما تزينت شوارع المدينة بالأعلام ومظاهر الاحتفال.

وحضر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة، المختاران من قبل الحوار السياسي الليبي، مساء اليوم، جانبًا من احتفالات الجماهير بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير في ميدان «الشهداء» بطرابلس.

أعلام ليبيا تكسو ميدان بنغازي

وخرج عدد من أهالي مدينة بنغازي إلى ميادين المدينة الرئيسية، خاصة ساحة «الحرية»، اليوم، لإحياء الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، فيما شهدت شوارع المدينة مسيرات بالسيارات.

ورفع أهالي مدينة بنغازي أعلام ليبيا إضافة إلى أعلام مدينتهم، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية دعوات إلى «المصالحة»، و«مد الأيدي إلى الجميع»، و«طي صفحة الماضي».

– أهالي طبرق يحتفلون بالذكرى العاشرة لثورة فبراير

– المنفي ودبيبة يصلان ميدان «الشهداء» للمشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة فبراير

– بدء التوافد على ميدان «الشهداء» بطرابلس للاحتفال بذكرى الثورة

– بنغازي تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير (صور)

– انطلاق الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة فبراير في مصراتة

مشاركة واسعة بذكرى الثورة في مصراتة

وفي مدينة مصراتة، انطلقت عصر اليوم، الاحتفالات بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية والاجتماعية. وجرت الاحتفالات وسط مشاركة كبيرة من قبل الأهالي والمسؤولين في المدينة، الذين توافدوا على ميدان البلدية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهدت مصراتة، مساء الثلاثاء، مراسم إيقاد شعلة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، بمشاركة مدير مديرية أمن مصراتة العميد محمد أحمد أبوبريدعة، وبحضور عدد من مسؤولي المديرية.

كما احتفلت مدن وبلدات طبرق وأجدابيا والزاوية والزنتان وتاورغاء والعجيلات وكلكلة والرجبان بالذكرى العاشرة لثورة فبراير عبر مسيرات بالسيارات، وتجمعات للمواطنين، الذي توافدوا على الميادين حاملين أعلام ليبيا، فيما انتشرت سيارات الشرطة لتأمين الاحتفالات.

وتتزامن الذكرى العاشرة لثورة فبراير مع اختيار ملتقى الحوار السياسي الليبي في الخامس من الشهر الجاري مجلسًا رئاسيًّا جديدًا برئاسة محمد المنفي، وعضوية عبدالله اللافي وموسى الكوني، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة، التي من المقرر أن تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

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