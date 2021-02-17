كوبيش مهنئا الليبيين: أخيرا أمام الشعب فرصة حقيقية لتحقيق أهداف “الثورة”

هنأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، الشعب الليبي في الذكرى العاشرة للثورة.

وقال كوبيش في رسالة نشرتها البعثة الأممية اليوم الأربعاء، ورصدتها “الساعة 24”: “بعد مرور عشر سنوات على الثورة، أمام الشعب الليبي فرصة حقيقية لأن يحقق أخيراً أهداف الثورة في بناء دولة موحدة وذات سيادة حقيقية من دون تدخل أجنبي وبدون أسلحة خارجة عن سيطرة السلطات الشرعية، وعلى أساس الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والفرص لجميع مواطنيها ومكوّناتها، نساءً ورجالاً”.

وأكد التزام الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار والأمن والازدهار، وكذلك لاستعادة الشرعية الديمقراطية ووحدة مؤسساته واسترجاع سيادة بلاده.