غراتسيانو: الأوضاع في ليبيا تدعو إلى القلق

أكد رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، كلاوديو غراتسيانو، أن الأوضاع في ليبيا وفي الرقعة الممتدة من وسط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى شرقه ​​والساحل وخليج عدن والقرن الأفريقي تدعو للقلق.

وأوضح غراتسيانو في تصريحات صحفية، أن الجهات الفاعلة الحكومية في ليبيا مثل روسيا وتركيا التي تعمل خارج إطار العلاقات الدولية وخارج قرارات مجلس الأمن الدولي تشكل مشكلة.

وأكد غراتسيانو أن الاتحاد الأوروبي أضاع في الماضي فرصة أن يكون أكثر حضورا وأكثر حزما وفاعلية في السيناريو الليبي الذي يخوض أزمة منذ عشر سنوات.

وتابع غراتسيانو أنه عايش الأزمة الليبية منذ ولادتها سنة 2011، مبينا أنها الأزمة الأخطر لأنها مرتبطة بأزمة أكثر شمولا في منطقة الساحل والتي تضغط بصورة مباشرة على الوضع في ليبيا.

ولفت غراتسيانو إلى أن أوروبا اخفقت حينها وفي الوقت الذي كان مناسبا في توفير استجابة داعمة لعملية بناء السلام في ليبيا بوسعها تجنب التدخلات الخارجية، مؤكدا أن الفراغ الذي تركه المجتمع الدولي ملأته جهات فاعلة مثل تركيا وروسيا والتي لم تتبع جميع قواعد المجتمع الدولي وخلقت جمودا في البلاد.

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