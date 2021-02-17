المتحدث الرسمي ينفي فتح باب قبول الترشح للمناصب السيادية

طبرق 17 فبراير2021 (وال) _ نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد ” عبدالله بليحق ” ما يتم تداوله من أنباء حول فتح باب قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية بعدد من وسائل الإعلام .

وأكد ” بليحق ” بأنه حتى الآن لم يرد المجلس أي شيء من البعثة الأممية الراعية لاجتماعات المناصب السيادية ، وأن ذلك سيكون من خلال جلسة رسمية لمجلس النواب.

كما أكد المتحدث الرسمي بأنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي للمجلس في وقته وبشكل واضح وعلني وفقاً للإجراءات القانونية ذات العلاقة بهذا الشأن والمنظمة له.( وال ـ طبرق) إ م

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