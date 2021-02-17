«النواب» يكشف حقيقة فتح باب قبول الترشح للمناصب السيادية

نفى مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول فتح باب قبول الترشح للمناصب السيادية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن ما جرى تداوله إعلاميا بشأن تعيينات المناصب السادية التي أعلن مجلسا النواب والأعلى للدولة التوصل لاتفاق بشأنها خلال اجتماعات ممثليهم في مدينة بوزنيقة المغربية خلال الأسابيع الماضية «عار تماما من الصحة».

وأضاف «بليحق» في تصريح صحفي «حتى الآن لم يرد المجلس (النواب) أي شيء من البعثة الأممية الراعية لاجتماعات المناصب السيادية»، مؤكدا «أن ذلك سيكون من خلال جلسة رسمية لمجلس النواب».

ونوه الناطق باسم مجلس النواب إلى أنه «سيتم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي للمجلس في وقته وبشكل واضح وعلني وفقاً للإجراءات القانونية ذات العلاقة بهذا الشأن والمنظمة له».